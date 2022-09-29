МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совета безопасности России, возможны несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Он отметил, что Путин проведет 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Песков также добавил, что на органы безопасности и разведслужбы государств СНГ на фоне нынешней ситуации — "кратного роста внешних и внутренних угроз" — ложится особая нагрузка и ответственность.

"По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза… И мы не исключаем несколько международных телефонных разговоров", — заявил пресс-секретарь журналистам.