Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в четверг
Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в четверг
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совета безопасности России, возможны несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин проведет 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Песков также добавил, что на органы безопасности и разведслужбы государств СНГ на фоне нынешней ситуации — "кратного роста внешних и внутренних угроз" — ложится особая нагрузка и ответственность.
"По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза… И мы не исключаем несколько международных телефонных разговоров", — заявил пресс-секретарь журналистам.
https://1prime.ru/society/20220929/838298645.html
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