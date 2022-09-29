МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделит в 2022 году более 30 миллионов рублей на выплаты для людей, которые получают различные государственные награды за многодетность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Россияне смогут получать больше пособий на карту "Мир" с 1 октября

Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение возродить существовавшее в советское время почетное звание "Мать-героиня".

"Вместе с его присвоением предусмотрено серьезное финансовое поощрение — 1 миллион рублей. В пять раз — до 500 тысяч рублей — был увеличен с января этого года размер денежных средств при награждении орденом "Родительская слава". Также в августе впервые введена выплата при вручении медали такого ордена. Она составляет 200 тысяч рублей. Правительство выделяет на эти цели в текущем году более 30 миллионов рублей, соответствующе распоряжение подписано", — сказал премьер.

Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Единовременную выплату в 1 млн рублей получают матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей.