МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России подготовило поправки в законодательство, которые расширяют перечень доходов, невозможных к списанию за любые долги. В список включены пособия по инвалидности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Правительство выделит средства на выплаты награжденным за многодетность

"Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. Рассчитываем, что эти корректировки помогут нашим гражданам сохранить доходы, гарантированные государством, и повысят уровень их защищенности", — сказал премьер.

Ранее он заявил, что правительство в текущем году выделяет более 30 миллионов рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность.