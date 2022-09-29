Правительство запретит списывать пособия по инвалидности за долги
Мишустин: правительство запретит списывать пособия по инвалидности за долги
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России подготовило поправки в законодательство, которые расширяют перечень доходов, невозможных к списанию за любые долги. В список включены пособия по инвалидности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. Рассчитываем, что эти корректировки помогут нашим гражданам сохранить доходы, гарантированные государством, и повысят уровень их защищенности", — сказал премьер.
Ранее он заявил, что правительство в текущем году выделяет более 30 миллионов рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность.
https://1prime.ru/society/20220929/838300589.html
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