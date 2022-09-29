МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минюст учел при подготовке изменений в перечень заболеваний, препятствующих заключению под стражу, предложения делового сообщества и медиков, сказано в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Отмечается, что новый список позволит не помещать в СИЗО значительно больше граждан. Путин назвал арест имущества российских бизнесменов на Западе уроком

В письме Титова министру юстиции Константину Чуйченко сказано, что подготовленный Минюстом проект постановления правительства "О внесении изменений в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" в целом соответствует концепции, согласованной деловым сообществом с привлечением экспертов-медиков.

"Совместная с Минюстом, Федеральной службой исполнения наказаний и Минздравом работа над перечнем велась с течение нескольких лет. Мы крайне признательны экспертам Минздрава. Они несколько раз возвращались к проекту, чтобы максимально исключить неоднозначность применения его положений и, если можно так говорить о заболеваниях, устранить несправедливость и необоснованность требований к их наличию", — отметил бизнес-омбудсмен.

По словам заместителя руководителя экспертно-юридической службы аппарата уполномоченного Натальи Рябовой, в проекте нашла отражение позиция экспертов под руководством общественного омбудсмена по вопросам медицины Андрея Яновского. "В первую очередь, список заболеваний из 90 позиций теперь полностью соответствует кодам МКБ-10 (последняя версия международной классификации заболеваний), до этого они определялись очень общо и расплывчато", — заметила она.

Во-вторых, смягчены формулировки условий для того, чтобы не помещать человека в следственный изолятор. Например, в отношении туберкулеза органов дыхания убрано требование "прогрессирующего течения, излечение которого не может быть достигнуто никакими методами". "Подобная категоричность раньше давала формальную возможность отказать больному в праве избежать СИЗО. По целому ряду других заболеваний формулировку "прогрессирующее течение" заменили на "отсутствие положительной динамики". "Безотлагательность" лечения заменена на его "необходимость" при невозможности проводить его в месте содержания под стражей", — рассказала Рябова.

"Безусловно, эти изменения позволят не помещать в СИЗО значительно больше людей, чем сейчас. В некоторых случаях, возможно, это позволит сохранить им жизнь", — подчеркнул Титов.