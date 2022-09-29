МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стал ее преклонный возраст. Это следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии. Елизавету II похоронили в Виндзорском замке

В документе сказано, что королева умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск).

Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.