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Елизавета II умерла в силу естественных причин
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. Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стал ее преклонный возраст. Это следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии. В документе... ПРАЙМ, 29.09.2022
общество , новости, елизавета ii, смерть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стал ее преклонный возраст. Это следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии.
В документе сказано, что королева умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск).
Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.