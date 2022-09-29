МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день регулирование лотерей прозрачно — его осуществляют Минспорта и Минфин под контролем ФНС, за долгие годы нарушений не зафиксировано, система работает эффективно. Объективной необходимости ее менять нет, высказала мнение заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит "Столото") Екатерина Тутон на Международном форуме "Россия — спортивная держава".

Участники мероприятия обсудили внесенный ранее в Госдуму законопроект о передаче контроля над лотерейным рынком и казино "Единому регулятору азартных игр" (ЕРАИ). Предполагается де-факто объединить их с казино.

Разделение лотерейной деятельности и азартных игр произошло в 2014 году, и обусловлено оно было как различающимися принципами в основе деятельности, так и различиями в подходах к формированию и распределению призового фонда и использованию целевых отчислений. Сейчас азартные игры регулируются своим законодательным актом, в то время как лотереи регулируются 138-ФЗ "О лотереях", напомнила эксперт.

На сегодняшний день, лотереи в стране являются важным источником пополнения федерального бюджета. По оценке эксперта, накопительным итогом целевые отчисления от лотерейной деятельности под брендом "Столото" составили уже более 19 млрд рублей. А общие отчисления включая налоги, сборы и целевые отчисления составили уже 41 млрд.

Распределение этих средств, как и целевое их использование определяет правительство РФ. Для примера, по итогам 2020 года целевые отчисления от лотерейной деятельности "Столото", поступившие в бюджет РФ, составили 2,4 млрд рублей. "В январе 2021 года постановлением Правительства было выделено 2 млрд рублей на строительство объектов для развития физкультуры и спорта. Таким образом, можно смело говорить о вкладе государственных лотерей в поддержку и развитие спорта в нашей стране", привела пример Тутон.

По мнению председателя Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС), директора по развитию ООО "Домейн" (игорная зона "Красная Поляна") Дмитрия Анфиногенова, рынки лотерей, букмекеров и игровых заведений контролируются налоговыми органами и представляют собой сверхпрозрачную структуру: "Новый законопроект, в частности, негативно отразится на инвестициях в этой сфере"

"Все бизнес-сообщество очень озабочено новым законопроектом, который, конечно, мы никак не поддерживаем. Если мы добавим к пандемии и другим действующим ограничениям законопроект, предлагаемый нашими уважаемыми законодателями, то сорвем работу бизнеса", — сказал Дмитрий Анфиногенов.

Предполагалось, что с появлением ЕРАИ количество средств, которые получают федерации, удвоится. "Но к настоящему моменту существование ЕРАИ на нашей деятельности никак не сказалось. Более того, сейчас мы наблюдаем уход букмекеров с рынка, что на нашей деятельности сказывается негативно", — констатировал исполнительный директор Федерации американского футбола России Алексей Олдин.