МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Дату рождения в основном документе, подтверждающем личность, изменить, в отличие от имени, фамилии и даже пола, нельзя, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Стало известно, как можно трудоустроить сотрудника без военного билета

"В паспорте можно подкорректировать фамилию, имя, отчество, адрес прописки и даже пол, но российское законодательство не допускает произвольного изменения даты и места рождения. Если вам просто не нравится цифра или вы хотите скорректировать свой юридический возраст, то, к сожалению, ничего с этим поделать нельзя. Это официальные данные", – отметил он.

От юридического возраста человека, с точки зрения закона, во многом зависит объем его прав и обязанностей: например, подлежит ли он уголовной и административной ответственности, имеет ли право заключать сделки, вступать в брак, управлять автомобилем.

"Запрет на изменение даты рождения вполне логичен. Законодатели в этом плане исходят из недопущения злоупотреблений правом и совершения мошеннических действий. Дата рождения – это очень важный идентификатор гражданина, если ее изменить, то это будет совсем другой человек. Разыскать его и принудить к исполнению обязанностей будет проблематично или даже невозможно. Это будет касаться не только действий репрессивного характера вроде привлечения к уголовной ответственности, но и банальных споров, связанных с наследованием имущества", – объяснил юрист.

Существует только одно исключение из этого строгого правила: дату рождения могут изменить органы ЗАГС или суд при наличии доказательств, что в свидетельстве о рождении есть ошибка, добавил Некрасов.