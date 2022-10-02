МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Участники специальной военной операции и члены их семей вправе получить кредитные каникулы по оформленным ранее кредитам и займам, сообщил в воскресенье портал "Объясняем.рф". Мобилизованные не освобождены от земельного налога на федеральном уровне

Правом на кредитные каникулы предоставляется мобилизованным, контрактникам в Вооруженных силах РФ и в войсках Национальной гвардии, сотрудникам спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ "Об обороне", пограничники, обеспечивающие проведение специальной военной операции, добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы).

Указанные заемщики вправе временно приостановить платежи по кредиту или займу, при этом кредитная организация (банк, микрофинансовая организация, КПК, СКПК, ломбард) не вправе отказать в кредитных каникулах, если заемщик попадает под критерии закона. Для оформления кредитных каникул необходимо подать соответствующее заявление.

Кредитные каникулы распространяются на все потребкредиты и займы, включая ипотеку и кредитные карты, взятые до мобилизации или начала участия в спецоперации, на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которых мобилизовали или которые участвуют в спецоперации как добровольцы. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения. Военные освобождены от налога на имущество по некоторым объектам

Срок, на который предоставляются кредитные каникулы — период службы по мобилизации, контракту или на период участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Период каникул можно продлить на время, если заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации. При этом начало каникул возможно не ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам — не ранее даты обращения с требованием о каникулах.

Выход из кредитных каникул возможен в любой момент. Для этого достаточно уведомить об этом кредитора. Также допускается не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи, которые пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.