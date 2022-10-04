БЕРЛИН, 4 окт — ПРАЙМ. В немецкой авиакомпании Lufthansa после сообщений в соцсетях, что россиян сняли с рейса с транзитной пересадкой во Франкфурте-на-Майне, сослались на обязанность выполнять требования властей и необходимость иметь визовые документы. В авиакомпании Lufthansa приняли решение по России

Ранее в ряде групп в Telegram, посвященных авиаперелётам, появились сообщения, что в аэропорту Стамбула россиянам, которые следовали транзитом через Франкфурт в черногорский Тиват, сербский Белград и Мехико, отказали в вылете рейсом Lufthansa. Сотрудники стамбульского аэропорта якобы поясняли, что от миграционной службы Германии поступило устное предупреждение не пускать на рейс тех, у кого нет визы, хотя при покупке стыковочных билетов без выхода в город такие требования обычно не выставляются, а в аэропорту Франкфурта всегда действовал безвизовый транзит.

"Как авиакомпания, мы обязаны у каждого отдельного пассажира перед посадкой проверять наличие визовых документов, которые необходимы для страны назначения или транзита. Эти требования предъявляются только властями страны назначения или транзита, в зависимости в том числе от гражданства пассажира. Авиакомпания не имеет на это влияния", — пояснили в Lufthansa на запрос РИА Новости.

В авиакомпании подтвердили, что описанный в соцсетях инцидент имел место быть, но по соображениям конфиденциальности отказались комментировать произошедшее с отдельными пассажирами.

"В конкретном случае речи не идёт о новом постановлении немецких властей. Запросы по этому поводу следует направлять в соответствующие органы ФРГ", — добавили в Lufthansa.

Тридцатого сентября Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС усилить проверку на границах граждан РФ, въезжающих в союз с имеющимися шенгенскими визами. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.