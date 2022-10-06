МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Злоумышленники начали рассылать на электронные почтовые ящики вредоносные программы под видом повесток от военкоматов, рассказала пресс-служба "Лаборатории Касперского". Дуров предупредил об опасности мессенджера WhatsApp

"На первой рабочей неделе октября эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили рассылку вредоносных электронных писем. В сообщениях говорится, что в связи с неполучением повестки с указанным номером человека призывают срочно явиться в назначенное место и время", — уточнили в компании.

Далее в письме сообщается, что более подробная информация приведена в повестке в PDF-формате, которую необходимо скачать по ссылке. Получателя запугивают возможными штрафами и уголовной ответственностью.

Эксперты отмечают, что письмо выглядит правдоподобно, содержит ссылки на статьи Уголовного кодекса, геральдику и стилистику соответствующего ведомства. Скачанный PDF-файл отобразится в браузере и сымитирует загрузку, но вместе с тем незаметно создаст файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке и запустит его.

Как отмечается, используемое вредоносное ПО, схожее с группой XDSpy, используется для шпионажа, кражи документов и других файлов, а также данных для доступа к корпоративным почтовым ящикам. Россиян предупредили о массовом мошенничестве от имени Центробанка

"В этой кампании используется ряд техник, позволяющих злоумышленникам проникнуть и закрепиться в системе — таргетированные фишинговые рассылки, имитация писем регуляторов, использование актуальной новостной повестки, вывод на экран изображения, которое ожидает пользователь. Это традиционно для XDSpy, — заявил руководитель группы защиты от почтовых угроз "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун, слова которого приводятся в сообщении.

Россиянам напоминают, что вручение повесток происходит только лично и под подпись. Военкомат не вправе вызывать призывников по телефону или через мессенджер.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.