МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО за две недели после расширения тарифного коридора в РФ выросла на 10%, до 7 683 рублей, сообщается в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя цена полиса ОСАГО в сентябре к августу выросла на 18,5 процента

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО устанавливается страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей.

"Средняя премия по ОСАГО в целом по РФ за первые две недели после расширения тарифного коридора на 26% выросла на 10%… Средняя премия по ОСАГО за неделю с 26 сентября по 2 октября в целом по РФ составила 7 683 рубля, что на 10% выше средней премии, наблюдавшейся в последнюю неделю до расширения тарифного коридора (6 985 рублей)", — говорится в сообщении.

Как также следует из оперативных данных РСА, в 64 субъектах РФ рост средней премии по ОСАГО оказался в пределах 15%, из них в 28 он не превысил 10%. А в трех субъектах РФ средняя премия снизилась: в Якутии она стала ниже на 7% (понизилась до 5 670 рублей с 6 131), в Ямало-Ненецком автономном округе — на 5% (до 7 067 с 7 411), в Ханты-Мансийском автономном округе —Югре — на 4% (до 7 388 рублей с 7 686). Изменения в ПДД об электросамокатах вступят в силу с 1 марта 2023 года

"Рост цен в справочниках, которыми сейчас пользуются страховщики при расчете выплат по ОСАГО, составил около 30% по сравнению с началом лета. Это привело к ощутимому росту средней выплаты по обязательной "автогражданке": уже в июле она составила более 80 тысяч рублей", — приводятся слова исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

"Согласно данным Банка России, в целом инфляция по стране сейчас составляет 14-15% и не секрет, что инфляция на автомобильные запчасти существенно выше. В этих условиях такой относительно скромный рост средней цены на полисы ОСАГО — всего на 10% в среднем по РФ — является следствием высокой конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов. Аварийные автовладельцы стали платить больше, а для безаварийных цена или почти не изменилась, или даже снизилась", — добавил он.