МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" в сентябре зафиксировала более 40,5 тысячи попыток перехода россиян на фишинговые ресурсы, эксплуатирующие тему продуктов Microsoft, в частности потенциальным жертвам предлагали скачать операционную систему Windows 10 или Windows 11, говорится в сообщении компании. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

"В сентябре эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали более 40,5 тысяч попыток перехода пользователей в России на фишинговые ресурсы, эксплуатирующие тему продуктов Microsoft. На одних сайтах пользователям предлагали скачать операционную систему Windows 10 или Windows 11. На других злоумышленники пытались выманить данные для входа в учетную запись — адрес электронной почты и пароль — в сервисах Microsoft, в том числе Outlook", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что если человек вводил эти данные на фальшивом ресурсе, они доставались злоумышленникам.

"Злоумышленники также используют вишинг — голосовой фишинг, то есть пытаются побудить человека позвонить им по указанному номеру. Если жертва попадается на крючок и перезванивает, ее начинают "обрабатывать". Обычно мошенники пытаются выманить конфиденциальные данные либо убедить перевести деньги на указанные реквизиты или установить потенциально опасное ПО", — отметили в компании. Россиян предупредили о вредоносной рассылке под видом повесток

По одной из мошеннических схем, человек заходил на сомнительный ресурс или его перенаправляли на него из спам-письма, внезапно на экране появлялся баннер с сообщением "Windows заблокирован из-за подозрительной активности". Якобы на устройстве пользователя была обнаружена угроза — шпионский троянец.

"В том же сообщении человека просили немедленно связаться с технической поддержкой по указанному телефону, чтобы избежать "полной неисправности компьютера". В реальности злоумышленники просто показывали баннер в полноэкранном режиме. Так они пытались убедить человека, что у него действительно заблокирован компьютер", — добавили в компании.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Российские пользователи с 19 июня также не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11.