МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет увеличивать и производство этих вин, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. Эксперт спрогнозировал, на сколько в России подорожает импортное вино

"Уже не 40%, а 49% российских потребителей при прочих равных готовы приобретать только российское вино. Российское вино становится модным, интересным", — сказал он в рамках открытия Всероссийской акции "Дни российских вин".

По его словам, вслед за спросом растет и производство отечественного вина. "Мы отмечаем положительную статистику в производстве российского вина. Я думаю, что приблизительно на 25 миллионов в этом году прирастет производство российского вина. Это те цифры, которые мы ожидаем, потому что урожай хороший, спрос хороший", — заключил Протасов.

Акция "Дни российских вин" организована Роскачеством и проходит при поддержке Минсельхоза и Минпромторга. Ее цель — познакомить потребителей с качественными отечественными винами, выделить их на полке и поддержать российских производителей.