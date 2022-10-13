НАЛЬЧИК, 13 окт — ПРАЙМ. Проезд на канатных дорогах на Эльбрусе туристы теперь смогут оплатить с помощью банковской карты, сообщает Кавказ.РФ. Правительство России хочет создать технопарки на Северном Кавказе

"Оплатить проезд на канатных дорогах всесезонного горного курорта "Эльбрус" теперь можно с помощью банковской карты, в том числе отечественной платежной системы "Мир". Для этого достаточно приложить ее к турникету и пройти на посадку", — говорится в сообщении.

Раньше для проезда на канатных дорогах на Эльбрусе нужно было приобрести билет в кассах курорта или воспользоваться ски-пассом.

"Для удобства наших гостей мы цифровизируем сервисы на курортах Кавказ.РФ. Совсем недавно ввели на "Эльбрусе" систему проходов для туристов с использованием QR-кодов, сейчас протестировали и ввели оплату банковской картой – теперь не нужно стоять в очереди за прогулочными билетами. Этот опыт планируем применить и на других наших курортах – "Архызе", "Ведучи" и строящемся в Северной Осетии "Мамисоне",– отметил гендиректор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

Отмечается, что по банковской карте можно будет оплатить полный туристический билет "Азау – Гарабаши" стоимостью 1400 рублей и подняться на самую верхнюю станцию канатной дороги на высоте 3847 метров. Ограничений по количеству покупок на одну банковскую карту нет.

Кавказ.РФ и платежная система "Мир" договорились о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума в июне этого года. Тогда же было подписано соглашение о введении на всесезонном курорте "Эльбрус" оплаты проезда с помощью карты "Мир".