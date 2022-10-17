МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Доля обращений россиян в созданный по инициативе Роскомнадзора Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде на тему незаконной обработки персональных данных по итогам первого полугодия достигла 70% от общего числа обращений, сообщает ведомство. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту криптобиржи ОКХ

"Незаконная обработка персональных данных и следующее за этим мошенничество — одна из основных проблем, с которой сталкиваются сейчас россияне в интернете… По итогам первого полугодия 2022 года количество обращений по этой теме в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде достигло 70% от общего числа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как правило, преступники воруют конфиденциальные сведения граждан, "взламывая" аккаунты на сайте портала "Госуслуг" или получив доступ к телефону или компьютеру через рассылку вредоносных программ и сообщений. После чего "выводят" денежные средства на сторонние счета или оформляют займы в микрофинансовых организациях.

Ведомство добавляет, что потерпевшие узнают об этом позже, когда приходит требование от кредитора погасить задолженность или когда они сами обращаются за кредитом и им отказывают в его выдаче по причине сниженного индивидуального кредитного рейтинга и испорченной кредитной истории.

"Иногда людям поступают предложения за деньги изменить кредитную историю. И тут необходимо четко знать: таким образом сделать это невозможно и эти предложения исходят от мошенников. Доверять им, разумеется, нельзя", — отмечает директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан в сентябре 2021 года по инициативе Роскомнадзора) Людмила Куровская.

Часть направленных обращений доходит до суда. Эксперты помогают заявителям подготовить иски и другие документы, собрать доказательства непричастности к делам и при необходимости бесплатно представляют их интересы в суде. Так, за первое полугодие 2022 года доля выигранных судебных дел составила 86%. "А в текущем месяце юристы Центра выиграли уже четыре дела: помогли двум жителям Москвы, жителю Самары и жителю Санкт-Петербурга аннулировать незаконно заключенные "от их имени договоры займов, признав их ничтожными, и восстановить индивидуальный кредитный рейтинг, который пострадал в результате мошеннических действий", —, отметили в РКН.