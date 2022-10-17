МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Время подачи заявления на единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на школьников в ДНР продлен до 1 декабря, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Пушилин заявил, что новые российские банки могут начать работу в ДНР

"Ко мне поступило очень много обращений от родителей, которые просили продлить в силу разных обстоятельств данную выплату на школьников. И 14 октября я уже подписал указ, в котором эти сроки были продлены. Теперь заявление можно будет подать до 1 декабря", — сказал он в ходе прямого эфира в Telegram-канале.

Он уточнил, что заявление смогут подать все родители, которые ранее не успели этого сделать. Деньги будут выплачены не позже 5 декабря.