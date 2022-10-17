В ДНР продлили срок подачи заявления на выплату на школьников
Пушилин: срок подачи заявления на выплату на школьников в ДНР продлен до 1 декабря
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Время подачи заявления на единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на школьников в ДНР продлен до 1 декабря, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Ко мне поступило очень много обращений от родителей, которые просили продлить в силу разных обстоятельств данную выплату на школьников. И 14 октября я уже подписал указ, в котором эти сроки были продлены. Теперь заявление можно будет подать до 1 декабря", — сказал он в ходе прямого эфира в Telegram-канале.
Он уточнил, что заявление смогут подать все родители, которые ранее не успели этого сделать. Деньги будут выплачены не позже 5 декабря.
https://1prime.ru/society/20221017/838485216.html
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