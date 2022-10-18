МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Страховая компания может расторгнуть договор ОСАГО, если водитель использует личный автомобиль как такси, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. Верховный суд изменит практику взыскания ущерба с виновных в пьяных ДТП

В проекте уточняется, что страховщик вправе досрочно прекратить действие договора в случае выявления ложных или неполных сведений, имеющих существенное значение для определения степени риска.

"Существенное значение для определения вероятности наступления страхового риска имеют, в частности, цель использования транспортного средства (например, использование легкового автомобиля в качестве такси, а не для личных семейных нужд), стаж вождения и тому подобное", — сказано в проекте.

К числу таких сведений суд также отнес технические характеристики машины, ее конструктивные особенности, собственника.

Пленум во вторник обсудил проект и пока вернул его в рабочую группу. Как ожидается, он будет принят на одном из будущих заседаний.

Водители такси попадают в аварии в 7,7 раза чаще, чем водители обычных легковых машин, при этом в основном по ОСАГО застрахованы легковушки физических лиц — их доля составляет 85,6%, сообщал Банк России в июне.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в июле рассказал РИА Новости, что средняя стоимость ОСАГО для такси примерно в четыре раза выше, чем для других легковушек.