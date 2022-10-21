МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что остальной "менее могущественный" мир нуждается в ведущей роли Штатов, которые должны определять, как действовать. Байден призвал энергетические компании снизить цены на бензин

Байден выступал на мероприятии демократической партии в штате Пенсильвания в преддверии ноябрьских промежуточных выборов с поддержкой кандидата от политического объединения в конгресс. По словам президента, которого цитирует пул Белого дома, поддерживать надо его однопартийцев, потому что республиканцы не понимают, как устроена внешняя политика. "Ребята из другой команды не понимают. Они не понимают, что как поступает Америка определит, как действует остальной мир", — сказал Байден.

"Они смотрят на нас как на лидера, потому что они не такие большие и могущественные", — заявил он.

По его словам, в случае победы республиканцев в борьбе за парламент под угрозой окажется продолжение помощи Украине. "Они говорят, что если выиграют, вероятно, они не станут продолжать финансировать Украину. У них нет понимания американской внешней политики", — сказал Байден.