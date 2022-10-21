МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Если президент РФ Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с президентом США Джо Байденом, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес. СМИ: в США пытаются не допустить встречу Путина и Байдена на саммите G20

"Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров — ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений", — сказал посол, отвечая на вопрос о возможности организации подобной встречи.

Приглашение Путину было представлено, но решение остается за Москвой, отметил Таварес.

"Президент Индонезии лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна", — сказал посол.

Так называемые "встречи за коктейлем" были проведены по инициативе Индонезии в 1988 году в Богоре и в 1989 году в Джакарте в ходе усилий по урегулированию конфликта в Камбодже. В них приняли участие представители всех противоборствующих сторон, а также стран АСЕАН, Вьетнама и Лаоса. Это позволило завязать прямые контакты и договориться о созыве международной конференции по Камбодже в Париже и со временем достичь соглашения о всеобъемлющем политическом урегулировании.