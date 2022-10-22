Суд вызвал Джейн Псаки для дачи показаний по иску против Байдена
Суд вызвал Псаки и инфекциониста Фаучи для дачи показаний по иску к Байдену о свободе слова
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Суд в США по иску к президенту страны Джо Байдену о свободе слова согласился вызвать для дачи показаний бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и главного инфекциониста Энтони Фаучи.
"Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей", — говорится в опубликованном в судебной базе документе.
В частности, суд счел обоснованным запрос о вызове для дачи показаний главного инфекциониста Энтони Фаучи, бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и ряда действующих чиновников.
Истец, в роли которого выступает "штат Миссури и другие", настаивает на сговоре президента США и соцсетей, которые помечали дезинформацией сообщения по нескольким темам: ноутбук сына президента Хантера Байдена, лабораторное происхождение коронавируса, оспаривание эффективности масок против COVID-19, несогласие с итогами выборов.
В рамках поданного в окружной суд города Луизиана заявления истец настаивал на допросе десятерых бывших и нынешних чиновников.
https://1prime.ru/society/20221022/838549223.html
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