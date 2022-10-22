МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял. Байден объяснил, почему мир нуждается в ведущей роли США

"Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение — намерение вновь участвовать в выборах. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение", — сказал Байден в интервью телеканалу MSNBC.

Вслед за этим журналист поинтересовался у 79-летнего Байдена, что об этом думает его супруга — доктор Джилл Байден.

"Моя супруга считает, что мы совершаем нечто очень важное — и должны продолжать это делать", — добавил глава государства.