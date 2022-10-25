МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министерство экономического развития России планирует участвовать в конференции ООН по изменению климата, поднимет вопросы о выводе низкоуглеродных технологий из-под санкций. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Илья Торосов. Россия запросила у ООН статистику о конечных получателях украинского зерна

Очередная 27-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата состоится в Шарм-эль-Шейхе (Египет) с 6 по 18 ноября. Участие в ней планируют принять 90 лидеров разных стран.

Торосов отметил, что министерство готовится к форуму и ожидает, что "будет сложно, но интересно".

"Прогнозы делать не хочу, но технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки, вывода из-под санкций — мы будем продвигать. Получится ли в этом году или уже через год — зависит от конъюнктуры, но мы едем, в том числе я, и мы будем отстаивать наши позиции, работать, может быть даже в каких-то моментах через третьи страны", — сказал он в ходе выступления на панельной сессии конгресса "ESG-(Р)Эволюция".

По словам первого замглавы ведомства, климатическая повестка превратилась в заложницу текущей ситуации. В данный момент идет расконсервирование европейских угольных шахт, при этом план по переходу к низкоуглеродному развитию России остается в силе, добавил он.

Правительство в конце прошлого года утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В соответствии с документом планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году.