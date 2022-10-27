МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Жизни украинцев — разменная монета в большой американской политической игре, США выступают за войну до победного конца, "до конца Украины", при этом страдают и россияне, но США будут отомщены, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Европа стала основной жертвой политики США, считает Сечин

В своем Telegram-канале Медведев напомнил, что 8 ноября состоятся выборы в конгресс США, и задался вопросом, "сем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме".

"Для нынешней команды (президента США) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", — заявил он.

Медведев добавил, что "жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наёмников", "Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы", — отметил он. Сечин: США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой

"Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами. А вот об украинцах никто и не вспомнит", — написал Медведев.

Он убежден, что "главное для американского истеблишмента другое — кто будет контролировать палату представителей и сенат".

"Поэтому война до "победного конца". Вернее — просто до конца. Конца Украины", — заявил замруководителя Совбеза России.