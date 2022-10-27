МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В Москве упростили процедуру назначения пособий для семей мобилизованных, сообщила пресс-служба московского правительства. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Собянин подписал указ о дополнительной поддержке семей мобилизованных

Как отмечается, речь идет о ежемесячных выплатах на детей, а также о разовой выплате молодым родителям в возрасте до 36 лет. На время призыва по частичной мобилизации эти пособия будут назначать и выплачивать без оценки обеспеченности и поступлений на банковские счета, а также без учета доходов семьи.

"Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в городе Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия", — уточняется в сообщении.

Подать заявление на получение выплат в упрощенном формате можно с ноября в любом флагманском центре госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей. В России хотят сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных

Ожидается, что мера поможет повысить уровень социальной защищенности членов семей мобилизованных москвичей.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны. 7 октября глава государства подписал закон о трудовых гарантиях для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также о кредитных каникулах для мобилизованных и их семей.