МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах и Великобритании меняют риторику в отношении России и тем самым посылают сигналы о стремлении к переговорам, отметил в своей статье обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер. Премьер Белоруссии обвинил Запад в создании предпосылок для кризиса

Он напомнил, что "тридцать членов палаты представителей США от демократов направили Байдену письмо, в котором призвали его начать "инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня", и отметил, что, хотя администрация Байдена и отклонила изложенные в письме требования, "сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме".

Вместе с тем в статье упоминается высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, "выразившего желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".

Снайдер считает, что вышеуказанные сигналы свидетельствуют об изменении отношения Запада к вопросу переговоров с Российской Федерацией, подчеркивает, что высказывание британского министра обороны, как и письмо демократов к Байдену, "представляет собой потенциально важное изменение тональности".

Он уверен, что "намеки" Великобритании и США демонстрируют их желание вести переговоры с Россией.