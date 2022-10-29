В США объяснили, что означает смена риторики Запада в отношении России
TOC: меняя риторику в отношении России, Запад шлет сигналы о желании вступить в переговоры
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах и Великобритании меняют риторику в отношении России и тем самым посылают сигналы о стремлении к переговорам, отметил в своей статье обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер.
Он напомнил, что "тридцать членов палаты представителей США от демократов направили Байдену письмо, в котором призвали его начать "инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня", и отметил, что, хотя администрация Байдена и отклонила изложенные в письме требования, "сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме".
Вместе с тем в статье упоминается высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, "выразившего желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".
Снайдер считает, что вышеуказанные сигналы свидетельствуют об изменении отношения Запада к вопросу переговоров с Российской Федерацией, подчеркивает, что высказывание британского министра обороны, как и письмо демократов к Байдену, "представляет собой потенциально важное изменение тональности".
Он уверен, что "намеки" Великобритании и США демонстрируют их желание вести переговоры с Россией.
https://1prime.ru/society/20221029/838637330.html
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