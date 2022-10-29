ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — ПРАЙМ. Начать прямые рейсы между Приморским краем и Вьетнамом мешает отсутствие необходимых гарантий с вьетнамской стороны, рассказал РИА Новости глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков. Fesco запустила первый поезд из Минска во Владивосток

В июле 2022 года запуск авиасообщения по этому маршруту обсудили губернатор региона Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен. Последний выразил уверенность в скором начале перелетов, сообщали тогда в правительстве Приморья.

"Есть авиакомпании, которые готовы выполнять рейсы во Вьетнам из Владивостока. Это российские авиакомпании с парком самолётов, которые находятся под российской юрисдикцией. Но пока министерство транспорта Вьетнама не подтверждает окончательно готовность дать гарантии приема этих самолетов", — объяснил Старичков.

По его словам, переговоры с вьетнамской стороной по-прежнему идут, но говорить о скором начале перелетов не приходится.