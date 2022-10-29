Власти Приморья рассказали, что мешает запустить рейсы во Вьетнам
Власти Приморья: отсутствие гарантий приема самолетов мешает запустить рейсы во Вьетнам
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — ПРАЙМ. Начать прямые рейсы между Приморским краем и Вьетнамом мешает отсутствие необходимых гарантий с вьетнамской стороны, рассказал РИА Новости глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.
В июле 2022 года запуск авиасообщения по этому маршруту обсудили губернатор региона Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен. Последний выразил уверенность в скором начале перелетов, сообщали тогда в правительстве Приморья.
"Есть авиакомпании, которые готовы выполнять рейсы во Вьетнам из Владивостока. Это российские авиакомпании с парком самолётов, которые находятся под российской юрисдикцией. Но пока министерство транспорта Вьетнама не подтверждает окончательно готовность дать гарантии приема этих самолетов", — объяснил Старичков.
По его словам, переговоры с вьетнамской стороной по-прежнему идут, но говорить о скором начале перелетов не приходится.
https://1prime.ru/society/20221029/838640043.html
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