Общественная палата предложила добавить новый штамп в паспорте
СМИ: Общественная палата предложила добавить в паспорте штамп о наличии внуков
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Общественная палата России призвала добавить специальный штамп в паспорте для бабушек и дедушек о наличии внуков, пишут "Известия".
Таким образом, члены Общественной палаты предложили изменить законы, чтобы бабушки и дедушки имели возможность принимать активное участие в воспитании внуков без оформления временного опекунства и других разрешительных документов.
Согласно инициативе, в паспортах должен быть введен специальный штамп о наличии внуков. Как предполагается, этот штамп будут ставить в органах МВД по заявлению обоих родителей.
Отметка в паспорте, говорится в письме Общественной палаты, может служить достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение долгого времени, например, на летних каникулах.
В настоящий момент дедушки и бабушки имеют ограниченные права в отношении внуков.
https://1prime.ru/society/20221030/838643746.html
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