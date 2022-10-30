МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Общественная палата России призвала добавить специальный штамп в паспорте для бабушек и дедушек о наличии внуков, пишут "Известия". В Госдуме допустили возвращение графы "национальность" в паспорт

Таким образом, члены Общественной палаты предложили изменить законы, чтобы бабушки и дедушки имели возможность принимать активное участие в воспитании внуков без оформления временного опекунства и других разрешительных документов.

Согласно инициативе, в паспортах должен быть введен специальный штамп о наличии внуков. Как предполагается, этот штамп будут ставить в органах МВД по заявлению обоих родителей.

Отметка в паспорте, говорится в письме Общественной палаты, может служить достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение долгого времени, например, на летних каникулах.

В настоящий момент дедушки и бабушки имеют ограниченные права в отношении внуков.