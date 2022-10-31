МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Луис Инасиу Лула да Силва побеждает на выборах президента Бразилии, свидетельствуют итоги подсчёта 97% голосов. Посол спрогнозировал рекордный товарооборот России и Бразилии в 2022 году

У него 50,72%, у действующего президента Жаира Болсонару 49,28% голосов.

Соперников разделяет более полутора миллионов голосов.