МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. После промежуточных выборов в конгресс внешняя политика США вряд ли претерпит кардинальные изменения, поскольку демократы и республиканцы занимают по многим вопросам схожие позиции, рассказал в беседе с "Известиями" старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса (Вашингтон) Майкл О'Хэнлон. "Его политика разрушает". Американцы в бешенстве от слов Байдена про бензин

"Я не думаю, что внешняя политика по итогам ноябрьских выборов сильно изменится, — отметил О'Хэнлон. — По ситуации на Украине и Китаю (в том числе речь идет и о Тайваньском вопросе. — прим. ред.), несмотря на некоторые разногласия, обе партии во многом придерживаются единой позиции".

В отношениях с Ираном, по мнению эксперта, США тоже не изменят позицию, ведь даже при находящихся у власти демократах переговоры по ядерной сделке не двигаются с места.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский также призывает не возлагать надежд на смену внешнеполитического курса Соединенных Штатов — как минимум до 2024 года. "Большинство членов конгресса в обеих партиях по-прежнему претендует на роль лидера США в однополярном мире, и не хочет признавать, что в настоящее время мир де-факто стал многополярным", — отметил он.