МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, сообщает госдепартамент. Блинкен объяснил, почему не планируется встреча Байдена с Путиным на G20

"Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Госсекретарь обсудил необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации и ответственного управления американо-китайскими отношениями", — говорится в заявлении госдепа.

Также отмечается, что была обсуждена специальная военная операция России на Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Отмечается, что Блинкен обратил внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити, а также необходимость дальнейших скоординированных действий для поддержки народа Гаити.