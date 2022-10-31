Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И
Госдеп США: Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, сообщает госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Госсекретарь обсудил необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации и ответственного управления американо-китайскими отношениями", — говорится в заявлении госдепа.
Также отмечается, что была обсуждена специальная военная операция России на Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Отмечается, что Блинкен обратил внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити, а также необходимость дальнейших скоординированных действий для поддержки народа Гаити.
https://1prime.ru/society/20221031/838649574.html
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