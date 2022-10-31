МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Требуется контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также соцбеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ. В России заработала единая бизнес-площадка для помощи фронту

"Нужно… контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей", — сказал он.

Мишустин отметил необходимость ускорения реализации мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий.

Кроме того, он предложил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения. Вице-премьера Татьяну Голикову, вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минпромторга Дениса Мантурова он попросил рассказать о деятельности рабочих групп, которые они возглавляют.