Мишустин призвал контролировать полноту выплат военным
Мишустин: надо контролировать полноту выплачиваемых военным и их семьям средств
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Требуется контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также соцбеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.
"Нужно… контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей", — сказал он.
Мишустин отметил необходимость ускорения реализации мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий.
Кроме того, он предложил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения. Вице-премьера Татьяну Голикову, вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минпромторга Дениса Мантурова он попросил рассказать о деятельности рабочих групп, которые они возглавляют.
https://1prime.ru/society/20221031/838659213.html
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