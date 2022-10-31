МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Дочь бывшего вице-президента "Газпромбанка" обокрали телефонные мошенники, москвичка потеряла 49 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Любителей заграничного шопинга предостерегли от новой схемы мошенников

По информации собеседника издания, 20-летняя дочь банкира, скончавшегося в 2026 году, 27 октября обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Отмечается, что девушке позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, заявив о необходимости вывести деньги со счета, так как тот "под угрозой".

"Так пострадавшая перевела аферистам 49 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что деньги она получила в качестве наследства от отца", — сказал источник.

Представители столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что по факту "возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ" (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, добавили в ведомстве.