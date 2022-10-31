МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Переговоры российского и армянского лидеров Владимира Путина и Никола Пашиняна завершились, встреча длилась более двух часов. Путин и Пашинян проводят переговоры в Сочи

Отмечается, что беседа Путина и Пашиняна, включая расширенный состав и встречу с глазу на глаз, прошла перед саммитом Россия-Армения-Азербайджан.

Президент России выразил надежду на продвижение в урегулировании вопроса Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении, в свою очередь, отметил заинтересованность в разблокировании региональных транспортных коммуникаций. Пашинян добавил, что Ереван обеспокоен отсутствием решения вопроса освобождения армянских пленных, а также вывода войск Азербайджана из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.

Добавляется, что у Путина также запланированы двусторонние переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.