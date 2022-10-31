СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Завершились переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, длившиеся 2 часа 20 минут, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры Путина и Пашиняна в Сочи завершились

Лидеры двух стран обсудили нормализацию ситуации в Карабахе и двустороннее сотрудничество. Алиев выразил российскому коллеге благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку предлагает пять принципов, на которых мог бы быть урегулирован вопрос по Карабаху.

Данной встрече предшествовала беседа Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, которая длилась в общей сложности более двух часов.

Встречи прошли перед трехсторонним саммитом Россия-Армения-Азербайджан.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.