МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. По трудовому законодательству России в праздники работники имеют право получить оплату за работу в нерабочие и праздничные дни в двойном размере, рассказали RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Юрист рассказал, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой

Также, как вариант по договорённости с работодателем работник, отработав праздничный день, может получить отгул — тогда эта работа оплачивается в размере, предусмотренном трудовым договором, — рассказала Ярмуш.

По ее словам, работодатель не может по своей инициативе предоставить отгул за работу в праздничный день.

"Это должен решить только работник — возьмёт он работу за двойной оклад или он потом возьмёт отгул. Здесь закон даёт возможность работнику самому выбирать, как он получит компенсацию", — сказала специалист.

Соловьёв, в свою очередь, напомнил, что, согласно статье 95 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на час.

Также, по его словам, по общему правилу, если праздничный день приходится на ежегодный оплачиваемый отпуск, то он на один день продлевается. Перечень таких праздничных дней содержится в статье 112 ТК.

"Для того чтобы все остальные могли спокойно отдохнуть, довольно большое количество наших сограждан будут работать в праздник. На работу выйдут сотрудники полиции и скорой помощи, пожарные и работники аварийных служб, военнослужащие и те, кто работает посменно и в режиме 24/7, — предприятия обслуживания, непрерывного цикла», — добавил он.

Эксперт отметил, что правовыми основаниями привлечения работников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни являются трудовые договоры и контракты, должностные регламенты и обязанности, приказы и распоряжения вышестоящего руководства, рабочие графики и графики дежурств.

Он напомнил, что закон прямо говорит: принудить человека выйти на работу в выходной или праздничный день можно только на основании его согласия.

"Конечно, существуют ситуации, когда работодатель может злоупотреблять своим положением, создавать неприятные и отчасти дискриминирующие ситуации, когда один и тот же работник из раза в раз будет назначаться на дежурства или ставиться на смены, выпадающие на выходные и праздничные дни", — добавил Соловьёв.

В этом случае необходимо требовать обязательного письменного оформления таких решений, посоветовал юрист. Нужно собрать копии таких служебных документов, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру, а затем и в суд, которые и восстановят нарушенное право, заключил он.