МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американская газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Газета Washington Post узнала о частной просьбе США к Зеленскому

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", — говорится в публикации.

Сообщается, что целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. Подчеркивается, что урегулирование специальной военной операции России на Украине не является целью указанных обсуждений.

По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных политических деятелей США, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Также указывается, что Салливан в рамках общения с украинским руководством призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

В воскресенье в Wall Street Journal писали, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, а администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Москвой.