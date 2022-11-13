МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США, по итогам которых контроль над сенатом сохраняют демократы, сообщает пул Белого Дома. Байден призвал мир к скорейшему отказу от ископаемого топлива

Ранее телеканал CNN выпустил прогноз, согласно которому Демократическая партия США получает 50 мест в сенате и контроль над сенатом после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада.

"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет (своего президентства — ред.)", — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, теперь он направляется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в более сильной позиции.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Байден проведут встречу во время саммита G20 в Индонезии.