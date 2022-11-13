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Байден прокомментировал результаты промежуточных выборов
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Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США, по итогам которых контроль над сенатом сохраняют демократы, сообщает пул Белого Дома. Ранее... ПРАЙМ, 13.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США, по итогам которых контроль над сенатом сохраняют демократы, сообщает пул Белого Дома.
Ранее телеканал CNN выпустил прогноз, согласно которому Демократическая партия США получает 50 мест в сенате и контроль над сенатом после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада.
"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет (своего президентства — ред.)", — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, теперь он направляется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в более сильной позиции.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Байден проведут встречу во время саммита G20 в Индонезии.