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2022
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Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР
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Студентов из ДНР и ЛНР, призванных до вступления республик в состав России, демобилизуют и отправят домой. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Как рассказал... ПРАЙМ, 13.11.2022
общество , регионы, экономика, новости, владимир путин, лнр, днр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Студентов из ДНР и ЛНР, призванных до вступления республик в состав России, демобилизуют и отправят домой.
Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, молодые люди вернутся в свои города и продолжат учебный процесс.
ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область вошли в состав России 5 октября на основании результатов референдумов. Соответствующие законы были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.