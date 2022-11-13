МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Студентов из ДНР и ЛНР, призванных до вступления республик в состав России, демобилизуют и отправят домой. Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, молодые люди вернутся в свои города и продолжат учебный процесс.

ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область вошли в состав России 5 октября на основании результатов референдумов. Соответствующие законы были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.