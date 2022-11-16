МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше, следует из анонса трансляции на сайте Белого дома. Юань растет на фоне диалога Си Цзиньпина и Байдена

"Президент Байден проводит экстренный "круглый стол" с мировыми лидерами", — сказано в анонсе.

Трансляцию с индонезийского острова Бали, где проходит саммит G20, Белый дом обещает начать "вскоре".

Корреспонденты президентского пула передают, что видят, как лидеры G7 и других западных стран съезжаются в отель, где остановился Байден, для "встреч по поводу Украины и взрывов в Польше".

Байден ранее созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чья ракета упала на территории республики.

По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.

Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.