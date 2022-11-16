МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России, заявил президент США Джо Байден. МИД Польши заявил, что упавшая ракета была российского производства

"По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", — сказал Байден журналистам на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами.

Трансляцию мероприятия вел Белый дом.