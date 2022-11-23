МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на комментарий президента страны Анджея Дуды в связи с назначением скандально известного дипломата Андрея Мельника на пост заместителя министра иностранных дел Украины. Польша рассчитывает на скорейшее согласование потолка цен на газ

Ранее президент Польши назвал назначение Мельника "суверенным решением украинской власти" и подчеркнул, что Варшава не выдвигала претензий Украине по этому поводу. Вместе с тем Дуда в комментарии к заявлению Мельника о Волынской резне рекомендовал ему тщательнее изучить исторические факты, чтобы иметь "объективное представление" об указанных случившемся.

Публикация wPolityce вызвала бурный читательскую реакцию.

Пользователь с ником Gln так увидел ситуацию: "Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Анджей "взвешивайте свои слова" Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение".

Другой читатель дал президенту Дуде совет: "Переезжай на Украину, Польшу оставь в покое, там твоя родина и там твой друг Зеленский".

Также с обвинениями выступил пользователь Zzz: "Господин Дуда — обычный трус, а мужество у вас есть, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение бандеровца".

"Печально видеть, как низко пал президент Дуда, оказалось, что это худший президент после 1989 года", — вторил ему Szumowski z Bratem.

"Таких, как Мельник, на Украине тысячи, а в Польше недостатка в идиотах нет", — отметил Start Wiarus.

А Greg призвал применить меры к Мельнику: "Господин президент, поэтому со стороны Польши должно быть суверенное решение приостановить все поездки любых польских официальных лиц в Киев. И объявить Мельника персоной нон грата".

Более мягкие меры предложила Ewa: "Польша должна немедленно предложить Украине бесплатные учебники новейшей истории для Мельника и официально передать их Зеленскому".