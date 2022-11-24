МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Газпром", "РЖД" и "Роснефть" — наиболее привлекательные для россиян российские компании, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россиянам рассказали, кому положена 13-я зарплата

Россиян спросили о самых привлекательных российских компаниях для работы. Лидером оказался "Газпром" — его выбрали еще больше опрошенных, чем в 2021 году — 40% против 32%. Популярность "РЖД" упала за год с 17% до 16%, а "Роснефти" — выросла с 14% до 15%. Также среди лидеров компаний, в которых хотели бы работать россияне — "Яндекс" (14%), "Сбербанк" (10%), "Росатом" (10%).

Почти половина (49%) оценили компанию мечты с помощью интернета, 42% — через личные свидетельства бывших и действующих сотрудников этой организации, еще 28% — через сайт данной компании.

Также респонденты оценили характеристики работодателя по пятибалльной шкале важности. Самым важным критерием оказалась хорошая зарплата (средний балл — 4,7), на втором месте — полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств (4,64), на третьем — соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,58).

Также среди важных критериев — возможность применить профессиональные знания и навыки (4,52), стабильность, уверенность в том, что изменений к худшему не случится (4,51), а также благоприятный психологический климат в коллективе (4,49).

На текущем месте работы опрошенные оказались чаще всего удовлетворены удобным графиком (4,36 баллов из 5), соблюдением норм безопасности при организации работы (4,33) и полным и своевременным выполнением компанией своих обязательств (4,32).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 октября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.