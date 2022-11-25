МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Москве с пятницы возможны перебои с предварительной записью в подразделения ГИБДД по вопросам экзаменов и регистрации, сообщило ведомство в Telegram-канале. Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД

"В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что людям, прибывшим для проведения регистрационных и экзаменационных действий без записи, все услуги окажут в порядке очереди.