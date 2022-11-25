Московская ГИБДД предупредила о возможных перебоях с записью на экзамены
ГИБДД Москвы: возможны перебои с предварительной записью на экзамены в подразделения
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Москве с пятницы возможны перебои с предварительной записью в подразделения ГИБДД по вопросам экзаменов и регистрации, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что людям, прибывшим для проведения регистрационных и экзаменационных действий без записи, все услуги окажут в порядке очереди.
https://1prime.ru/society/20221125/838947357.html
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