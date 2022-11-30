МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена вырос до 40% на этой неделе благодаря росту его поддержки внутри Демократической партии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos. Байден прокомментировал вопрос причастности России к инциденту в Польше

По данным исследования, на этой неделе рейтинг одобрения Байдена вырос на 3 процентных пункта по сравнению с 37% по результатам опроса, проведенного агентством 21-22 ноября. Как отмечается, 78% демократов, участвовавших в опросе, заявили, что одобряют деятельность американского лидера, по сравнению с 73% в предыдущем опросе. Его поддержка среди республиканцев осталась на уровне 9%.

Как отмечает агентство, опрос "все еще показывает, что рейтинг одобрения работы Байдена находится на самом низком уровне за все время его президентства".

Опрос проводился 28-29 ноября в онлайн-формате на территории США. В нем приняли участие 1005 совершеннолетних граждан страны, включая 453 демократа и 365 республиканцев. Допустимая погрешность результата составила около 4%.