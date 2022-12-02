МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. Возле Курильских островов произошло сильное землетрясение

"Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 2 декабря в 11.29 (3.29 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 98 километрах восточнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По словам собеседницы агентства, информация об ощутимости не поступала.