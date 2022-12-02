В Надеждинском районе Приморья разбился истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае в ходе планового учебного полета, экипаж катапультировался, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"Второго декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы", — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что "полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет".
Согласно предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
https://1prime.ru/society/20221202/839031879.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.