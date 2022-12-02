МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае в ходе планового учебного полета, экипаж катапультировался, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. "Аэрофлот" временно отключит фильмы и музыку в своих самолетах

"Второго декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы", — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет".

Согласно предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.