МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Американский минюст просит обвинить бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке о передаче секретных документов, сообщает CNN. CNN: две фирмы Трампа признали виновными по делу о налоговом мошенничестве

"Министерство юстиции просит федерального судью обвинить Трампа в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке, выданной этим летом с требованием к бывшему президенту выдать документы с пометкой секретно, рассказали два знакомых с ситуацией источника", — сообщает телеканал.

Наказанием за неуважение к суду может стать штраф и даже реальный срок. К примеру, бывший советник Трампа Стив Бэннон за отказ давать показания о штурме Капитолия комитету конгресса был обвинен в неуважении к законодателям и осужден на четыре месяца заключения.

Флоридское поместье Трампа Мар-а-Лаго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".