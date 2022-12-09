МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США и вернувшийся в Москву после 14 лет и 10 месяцев отсутствия на родине, сообщил РИА Новости, что главный его план на ближайшее время — это выспаться. Минюст США попросил федерального судью обвинить Трампа в неуважении к суду

"Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности… Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как", — сказал россиянин корреспонденту РИА Новости по телефону из машины, на которой он вместе с встретившими его в аэропорту женой и матерью ехал домой.

"Меня где-то в три часа ночи разбудили (в американской тюрьме), сказали "собирайся" и принесли коробки. До этого я ничего не знал о своем отъезде. Я все упаковал, и мне говорят: ты едешь с коробками, нам пришел приказ, сейчас за тобой приедут маршалы (сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие перевозку и сопровождающие заключенных)", — рассказал Бут.

"Потом приходит начальница "кейс-менеджеров", то есть закрепленных за заключенными блока тюремных администраторов, и приносит мне вещи, теплую одежду. Ей дали команду, она подорвалась и помчалась все это покупать, и вот, привезла. Причем не какие-то там обноски, а нормальные новые вещи, так что она молодец", — продолжил россиянин.

"Потом маршалы приехали, тоже адекватные попались, довезли до аэропорта в городке Мэрион, там в самолет. Потом был другой самолет, уже наш. Кормили постоянно, и много разговаривали на разные темы", — сказал Бут.

"Но вот опять, как тогда в Таиланде, когда меня вывозили из тайской тюрьмы, в тюрьме "Мэрион" в Америке все-таки "затупили", и часть вещей, главное — мои рисунки, остались там. Теперь надо изобретать способы, чтобы их оттуда получить. Несмотря на все их клятвы и обещания, что в этот раз никаких сбоев не будет. Они очень извинялись, что не все получилось так, как задумывалось", — рассказал он.

СЕМЕЙНЫЙ ЛОКДАУН

В этом месте в разговор вмешалась жена Виктора Бута Алла, заявив, что больше ничего в этот день сказать ни у нее, ни у Виктора уже не получится.

"Едем домой спать. Завтра у нас семейный локдаун, ни с кем, кроме членов семьи, не будем общаться, СМИ ничего говорить тоже не будем", — сказала она.