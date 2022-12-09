МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера ФРГ Олафа Шольца после его заявлений о России и высказали свои соображения в комментариях к соответствующей статье. Шольц назвал "настоящую" причину кризиса в европейской экономике

Таким образом читатели отреагировали на статью обозревателя Focus Online Ульриха Райца "Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее". В этом материале Райц напомнил о недавнем высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам Евросоюза и Украине следует учитывать беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО. При этом Шольц считает, что в гарантиях нуждается не Россия, а Украина. Москва же, по его мнению, нарушила основные принципы международного права и ведет себя как "имперская держава".

Читатель с ником Jorg Holger Hoberueck в ответ написал: "Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее". Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе".

Ему вторит комментатор Peter-Paul Reitz: "Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!"

Пользователь с ником Wolfgang Press затронул исторический аспект: "Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия, особенно Бербок. Без России в Европе нет безопасности. Это не ново. Это уже отметил генерал Шарль де Голль без всяких "если", а до этого и Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну".

"Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе", — заключил комментатор Heinz-Ulrich Mische.