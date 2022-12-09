МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Более половины россиян не боятся потерять работу, что говорит о стабильности рынка труда, но при этом граждане хотели бы повысить свой уровень дохода и ищут для этого подработку, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали пользоваться онлайн-доставкой почти в 13 раз чаще

"Отвечая на вопрос "Опасаетесь ли вы потерять работу?" – больше половины (52,5%) ответили отрицательно. Год назад подобную уверенность выразили 43,4% участников опроса", — говорится в сообщении. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет.

При этом все же опасаются за свое рабочее место 40,1% респондентов, что чуть выше, чем в прошлом году – 38%. Радикально, почти в 4 раза, сократилась доля тех, кто признался, что потерял работу. В 2021 году таковых среди респондентов насчитывалось 10,5%, сейчас – всего 2,7%, выяснили авторы исследования.

За год доля россиян, для которых подработка "стала актуальна в кризис", выросла в три раза – с 7,2% до 21,4%. При этом процент тех, кто в принципе занимается подработкой, также увеличился. Если в декабре 2021 года он составлял 64,6%, то в декабре 2022 года достиг 77,4%.

Из тех, кто берет подработки на стороне, 39,4% респондентов подтвердили, что делают это давно. Год назад об этом заявили 25,4%. При этом меньше стала доля людей, которые задумываются о поиске дополнительного дохода лишь от случая к случаю, когда планируются дополнительные расходы (например, в преддверии праздников). Год назад она составляла 32%, тогда как сейчас – 17%.

"Результаты опроса говорят, что рынок труда стабилен. Люди не ощущают угрозу безработицы, но хотели бы повысить свой уровень дохода, а потому ищут возможности для заработка на стороне", — указали эксперты.